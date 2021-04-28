Эрсин Татар представил ООН план по кипрскому урегулированию

Президент Турецкой Республики Северного Кипра представил на рассмотрение ООН предложение из шести пунктов по устойчивому урегулированию на Кипре, сообщает Анадолу.

Инициатива киприотов-турок призывает к ориентированным на результаты и ограниченным по срокам переговорам под эгидой ООН при обеспечении равного статуса и равного суверенитета двух кипрских сторон.

«Любое соглашение, которое будет достигнуто в результате этих переговоров, будет вынесено на одобрение на одновременных референдумах в двух государствах отдельно», — говорится в документе.