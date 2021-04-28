Эрсин Татар представил ООН план по кипрскому урегулированию

Президент Турецкой Республики Северного Кипра представил на рассмотрение ООН предложение из шести пунктов по устойчивому урегулированию на Кипре, сообщает Анадолу.

Инициатива киприотов-турок призывает к ориентированным на результаты и ограниченным по срокам переговорам под эгидой ООН при обеспечении равного статуса и равного суверенитета двух кипрских сторон.

«Любое соглашение, которое будет достигнуто в результате этих переговоров, будет вынесено на одобрение на одновременных референдумах в двух государствах отдельно», — говорится в документе.

| 2021-04-28T21:42:27+04:00 28 апреля 2021, 22:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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