Эрсин Татар получил удостоверение президента ТРСК

Новоизбранный президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар получил удостоверение главы государства, сообщает Агентство Анадолу.

Глава Избиркома ТРСК Нарын Ферди Шефик вручила удостоверение победителю второго тура президентских выборов, состоявшихся на севере Кипра в воскресенье 18 октября.

Татар выразил благодарность жителям Турецкой Республики Северного Кипра, принявшим участив в голосовании несмотря на угрозу пандемии коронавирусной инфекции.

«Главное для нас — обеспечить безопасность и благополучие турок-киприотов. Заверяю вас, что приложу все усилия для обеспечения интересов нашей страны. Вновь благодарю народ за оказанное доверие», — сказал новый лидер турецкого Кипра.

Татар назвал последние выборы очередным показателем развитости институтов демократии ТРСК.

Президент Турецкой Республики Северного Кипра избирается на пятилетний срок.

По итогам второго тура выборов, Эрсин Татар набрал 51,69 процентов голосов, став пятым президентом в истории ТРСК.