Эрсин Татар избран президентом ТРСК

По неофициальным данным, премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра и руководитель Партии национального единства Эрсин Татар избран президентом ТРСК.

Ранее гостелерадиокомпания ТРСК «Байрак» сообщала, что по результатам обработки данных 91 % избирательных урн глава правительства набрал 51,94 % голосов.

Согласно информации, его соперник — действующий президент Мустафа Акынджи получил 48,06 % голосов.

В воскресенье, 18 октября, в Турецкой Республике Северного Кипра прошло голосование во втором туре выборов президента.

Голосование началось в 8:00 и завершилось в 18:00 по местному времени.

По данным ЦИК, на 17:00 по местному времени явка избирателей на выборах составила 61,03%.

В первом туре, который состоялся 11 октября, Татар занял первое место с 32,34% голосов, а Акынджи финишировал вторым, получив 29,80%.

Однако, поскольку ни один из 11 кандидатов, участвовавших в выборах, не набрал более 50% голосов, был назначен второй тур.

Всего в республике зарегистрированы 198 867 избирателей.

В ходе нынешней кампании по выборам главы государства зафиксировано самое большое число кандидатов за всю историю ТРСК.

Это уже десятые по счету выборы президента с момента провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра в 1974 году.