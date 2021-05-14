Ереван направил челобитную в ОДКБ

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян направил письма председателю Совета ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и другим членам совета организации в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Как в пятницу сообщает пресс-служба МИД республики, об этом в ходе телефонного разговора сообщил генсеку ОДКБ Станиславу Засю глава внешнеполитического ведомства республики Ара Айвазян.

«И. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян проинформировал генсека ОДКБ Станислава Зася, что от имени и. о. премьер-министра были направлены письма президенту Таджикистана как председателю Совета ОДКБ и другим членам совета организации с просьбой начать консультации в соответствии с 2-й статьей договора», — отмечается в сообщении. (ТАСС)