Блок НАТО должен предпринимать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, сообщает Агентство Анадолу.

Турецкий лидер отметил, что, к сожалению, Евросоюз и все те кто, придерживается прозападных взглядов, до сих пор не продемонстрировали серьезной и решительной позиции по украинскому вопросу.

«Только и делают, что выступают с множеством советов в адрес Украины. Конкретных шагов нет. Советы озвучиваются по сей день. На сегодняшнем саммите НАТО будут обсуждены шаги по данному вопросу», — сказал турецкий лидер.

Касаясь эвакуации турецких граждан из Украины, президент сообщил, что воздушный путь на данный момент не безопасен, и вывоз планируется осуществлять наземным транспортом.