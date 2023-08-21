Турция продолжит усилия по урегулированию украинского кризиса и возобновлению зерновой сделки. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров, которое прошло в президентском дворце в Анкаре под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT.

«Мы будем прилагать усилия для возобновления в справедливых условиях зернового коридора, который будет отвечать ожиданиям всех сторон, так как мы верим, что более справедливый мир возможен. Мы также будем активно действовать в направлении урегулирования украинского конфликта», — сказал он.