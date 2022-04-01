Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Агентство Анадолу.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что лидеры двух стран обсудили итоги недавних переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле.

Эрдоган привлек внимание российского коллеги к позитивному настрою и конструктивности российско-украинских переговоров в Стамбуле, что «увеличило надежды на мир».

Турецкий лидер подчеркнул значимость сохранения здравомыслия в позиции сторон и продолжения диалога.

Эрдоган заявил также о готовности турецкой стороны организовать встречу лидеров России и Украины.

Российский лидер в свою очередь выразил благодарность президенту Эрдогану за организацию встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле.