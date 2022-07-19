Астанинская платформа — единственная действенная инициатива по поиску решения сирийского кризиса.

Как передает АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Тегеране на саммите глав Турции, России и Ирана по астанинскому процессу.

Он отметил, что Турция является страной, которая больше всего несет бремя всех вопросов, вызванных с сирийским кризисом.

Эрдоган добавил, что угроза территориальной целостности Сирии исходит от РПК-YPG и других террористических организаций, и что его страна продолжит борьбу с терроризмом независимо от того, кто ее поддерживает или нет, и независимо от места ее проведения:

«Мы ожидаем, что Россия и Иран поддержат нас в этом вопросе. Борьба с ИГИЛ, РПК-YPG и другими должна продолжаться, поддержка сирийского народа должна заключаться в зачистке Сирии от террористических организаций. Мы и впредь будем продолжать нашу борьбу с кровавыми террористическими организациями».

По словам президента, на зачищенные Турцией от террористов территории вернулись более 500 тысяч сирийцев, также продолжается работа по возвращению еще 1 миллиона человек.

Эрдоган также подчеркнул, что, несмотря на договоренности, не было выполнено условие отвода террористических формирований на расстояние 30 километров от границ Турции.

«Мы полны решимости очистить Сирии от «центров зла», которые нацелены на нашу национальную безопасность. Необходимо четко понимать, что в будущем нашего региона нет места террористическому сепаратизму и его проявлениям», – подчеркнул президент Турции.