Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что перенес коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) в легкой форме.

Об этом турецкий лидер рассказал журналистам после пятничной молитвы в Стамбуле, сообщает Агентство Анадолу.

«Безусловно, сказалась вакцинация. Я привился двумя компонентами вакцины Sinovac, и бустерной – Biontech. Через 4-5 дней тест на коронавирус показал уже негативный результат», — сказал глава государства.

Эдоган сообщил, что в период болезни COVID-19 не чувствовал слабости и усталости: «Я работал в домашних условиях как по внутренним вопросам, так и по международным».

По словам президента, его супруга [Эмине Эрдоган] пока не выздоровела и находится на карантине. Надеюсь, что до понедельника и она поправится, отметил Эрдоган.