Эрдоган позвонил президенту Азербайджана

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Турции выразил соболезнования главе государства и азербайджанскому народу в связи с гибелью азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих в результате военной провокации Армении. Эрдоган подчеркнул, что Турция как и всегда находится рядом с Азербайджаном.

Выразив признательность за соболезнования, глава государства высоко оценил постоянную поддержку президента Турции в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Президент Ильхам Алиев сообщил о ходе событий, произошедших сегодня на линии фронта в результате военной провокации Армении против Азербайджана.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии отношений между Азербайджаном и Турцией.