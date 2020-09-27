Эрдоган позвонил президенту Азербайджана

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Турции выразил соболезнования главе государства и азербайджанскому народу в связи с гибелью азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих в результате военной провокации Армении. Эрдоган подчеркнул, что Турция как и всегда находится рядом с Азербайджаном.
Выразив признательность за соболезнования, глава государства высоко оценил постоянную поддержку президента Турции в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.
Президент Ильхам Алиев сообщил о ходе событий, произошедших сегодня на линии фронта в результате военной провокации Армении против Азербайджана.
Главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии отношений между Азербайджаном и Турцией.