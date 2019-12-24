Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

Турецкий лидер поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему дальнейших успехов и крепкого здоровья в его работе на благо и процветание азербайджанского народа.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за внимание и поздравления.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев отметили роль встреч двух президентов в развитии отношений стран. Главы государств выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут и впредь развиваться во всех сферах.

| 2019-12-24T14:01:17+00:00 24 декабря 2019, 15:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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