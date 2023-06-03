Добро пожаловать, Президент Азербайджана, мой дорогой брат! Благодарю тебя.
Как сообщает командированный в Анкару корреспондент АПА, об этом заявил на церемонии инаугурации Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган особо поблагодарил присутствовавших на церемонии глав государств Узбекистана, Венесуэлы, Турецкой Республики Северного Кипра, Казахстана, Кыргызстана и других, а также премьер-министра Пакистана и генерального секретаря НАТО: «Выражаю особую признательность всем участникам церемонии».