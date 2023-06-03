Добро пожаловать, Президент Азербайджана, мой дорогой брат! Благодарю тебя.

Как сообщает командированный в Анкару корреспондент АПА, об этом заявил на церемонии инаугурации Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.