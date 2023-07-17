Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил условия, на которых может провести диалог с президентом Сирии Башаром Асадом.

Как сообщает #, об этом президент Турции сказал, отвечая на вопросы журналистов до визита в Саудовскую Аравию.

«Разрыв наших отношений с Сирией, закрытая дверь в эту страну не являются предметом для обсуждения. Дверь открыта. Мы не закрыты в вопросе встречи с Башаром Асадом, и встретимся с ним. Все связано с тем, какой подход проявят они. Асад хочет, чтобы Турция ушла с севера Сирии. Мы боремся там с терроризмом, мы боремся с терроризмом на нашей границе, где Турции угрожает опасность. Мы хотим справедливого подхода, после чего справимся со всеми вопросами», — отметил Эрдоган.