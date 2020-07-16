Эрдоган назвал путч в Турции в 2016 году попыткой оккупации страны

«Это была попытка вторгнуться в нашу страну с помощью террористов и предателей внутри нашей армии. Но Турция показала, что она не входит в число тех государств региона, которые удалось дестабилизировать посредством внутренних беспорядков, чтобы потом оккупировать. Турецкий народ разрушил планы тех, кто хотел растоптать его волю», — сказал Эрдоган в телеобращении к нации.