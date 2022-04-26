Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели во вторник телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я, действительно, могу [это] подтвердить, — ответил представитель Кремля на вопрос, запланирован ли на вторник разговор двух президентов. — Более того, я могу сказать, что он уже состоялся. И могу подтвердить, что, действительно, там обсуждалась Украина».

Песков добавил, что более детальная информация об этой беседе будет позже опубликована Кремлем.

Накануне Эрдоган заявил, что во вторник рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным, чтобы «сначала достигнуть устойчивого прекращения огня, а затем мира [в Украине]». (ТАСС)