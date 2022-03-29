В Ташкенте состоялись переговоры президентов Турции и Узбекистана Реджепа Тайипа Эрдогана и Узбекистана Шавката Мирзиёева в узком формате.

Встреча прошла за закрытыми дверями.

Далее переговоры продолжатся в расширенном составе.

В столице Узбекистана во вторник прошла церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Турции прибыл в Узбекистан с двухдневным официальным визитом.

В ходе визита президент Турции сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, министр юстиции Бекир Боздаг, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр труда и социальной защиты Ведат Бильгин, министр здравоохранения Фахреттин Коджа, министр торговли Мехмет Муш и глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун. Эрдоган и Мирзиёев встретились в Ташкенте.