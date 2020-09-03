Эрдоган и Меркель обсудили Восточное Средиземноморье

Президент Эрдоган в режиме видеоконференции провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции, передает Анадолу.

Стороны обсудили региональную тематику с акцентом на события в Восточном Средиземноморье, а также двусторонние отношения.

В ходе переговоров Эрдоган заявил, что Анкара выступает за справедливое урегулирование в Восточном Средиземноморье, защищающее права Турции и турецкой общины Кипра и выгодное для всех прибрежных стран. При этом глава государства отметил, что Греция, кипрско-греческая сторона и поддерживающие их страны предпринимают шаги, препятствующие урегулированию проблемы и способствующие эскалации напряженности.

Президент Эрдоган заявил о недопустимости поддержки некоторыми странами эгоистичной и несправедливой позиции Греции, подчеркнув, что Турция будет неизменно отстаивать свои права и интересы перед лицом действий, игнорирующих международное право.

Турецкий лидер отметил, что Анкара приветствует усилия канцлера ФРГ по урегулированию проблемы, вызванной наносящими ущерб региональному миру в Восточном Средиземноморье шагами Греции и поддерживающих ее стран.

С турецкой стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, руководитель Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.