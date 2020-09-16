Эрдоган и Меркель обсудили Восточное Средиземноморье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в режиме видеоконференции, в ходе которых обсудили состояние двусторонних отношений и ситуацию в регионе Восточного Средиземноморья. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Анадолу.

Глава турецкого государства заявил, что разногласия в Восточном Средиземноморье могут быть разрешены путем переговоров и компромиссов при условии конструктивного и справедливого подхода к проблеме.

Турецкий лидер отметил, что европейские государства должны быть справедливыми и последовательными в вопросе Восточного Средиземноморья.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция и впредь будет проводить решительную и активную политику в целях защиты своих прав.

С турецкой стороны на переговорах присутствовали министры иностранных дел Мевлют Чавушоглу, национальной обороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан, руководитель Управления по связям с общественностью АП Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и глава канцелярии президента Хасан Доган.