Эрдоган и Меркель обсудили Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник в режиме видеоконференции переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует Агентство Анадолу.

Эрдоган и Меркель обсудили актуальные вопросы региональной повестки дня, в том числе ситуацию в Восточном Средиземноморье и Ливии, а также напряженность на Южном Кавказе, сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Состоялся также обмен мнениями по связям Турции и Германии, перспективам отношений Анкары и ЕС.

Президент Турции призвал руководство ЕС не идти на поводу Греции и греческого Кипра и осознать значимость сотрудничества с Анкарой.

Эрдоган и Меркель выступили за выполнение резолюций СБ ООН для долгосрочного урегулирования проблемы армянской оккупации земель Азербайджана.

Турецкий лидер также призвал не упускать шанса на долгосрочный мир, наметившийся благодаря прекращению боев в Ливии.

В переговорах с турецкой стороны присутствовали глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.