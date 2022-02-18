Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по случаю 70-летия со дня вступления республики в состав альянса, сообщает Агентство Анадолу.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Турции и Североатлантическим альянсом.

Также состоялся обмен мнениями по региональной тематике.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция с первого дня придерживается принципиальной, ответственной и направленной позиции в альянсе и продолжит это делать. Он отметил, что продолжающийся кризис между Россией и Украиной еще раз продемонстрировал дополнительную ценность в составе НАТО. Президент с начала эскалации заявлял, что она должна быть решена дипломатическим путем, а также сообщил обеим сторонам о готовности [Анкары] с радостью провести встречу [между РФ и Украиной] на уровне лидеров или на техническом уровне», — отметили в канцелярии президента Турции.