Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом бин Халифой Аль Тани, находящимся с официальным визитом в Турции, сообщает Агентство Анадолу.

Переговоры прошли в резиденции «Долмабахче» в Стамбуле в за закрытыми дверями.

По окончании встречи лидеры приняли участие в 8-м заседании Высшего комитета стратегического сотрудничества Турция — Катар.

Далее в присутствии глав государств состоялась церемония подписания ряда двусторонних соглашений.

Турция и Катар подписали 11 новых соглашений о сотрудничестве.

Меморандумы предусматривают кооперацию в сфере дипломатии, средств массовой информации, культуры, а также ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Турция и Катар создали Высший комитет стратегического сотрудничества в 2014 году в качестве механизма для диалога на высоком уровне и расширения двустороннего сотрудничества.

Затем от имени президента Турции был устроен официальный ужин в честь высокого гостя.