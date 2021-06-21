Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник объявил об отмене в стране 1 июля части ограничений, связанных с пандемией. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в Турции будет отменен комендантский час, действующий в будни после 19:00, а также воскресный локдаун.

В апреле этого года в Турции был зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом — более 60 тыс. человек. После этого власти республики вводили сперва частичные ограничения, а затем тотальный локдаун на примерно две недели. 31 мая Эрдоган объявил о частичном снятии жестких ограничений. Вместо них был введен комендантский час, действующий с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье.