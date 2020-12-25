Эрдоган: «Анкара, безусловно, хотела бы улучшить отношения с Израилем»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пятничной молитвы в Стамбуле, прокомментировал тему напряженности в отношениях с Израилем, сообщает Агентство Анадолу.

По словам Эрдогана, Турция никогда не прерывала связи с Израилем на уровне разведслужб. Эти контакты сохраняются и сегодня. «Однако у нас есть ряд проблем с руководством этой страны», — сказал президент.

Глава государства отметил, что Анкара, безусловно, хотела бы улучшить отношения с Израилем, однако не может принять позицию Израиля в отношении Палестины.

«Действия израильской стороны идут вразрез с подходами Турции по вопросам обеспечения справедливости и защиты целостности государств», — пояснил он.