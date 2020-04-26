Эпидемиолог предупредил об опасности раннего снятия карантина в Британии

Преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года, считает эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон.
По мнению эксперта, режим самоизоляции должен сохраняться до тех пор, пока не будет найдено фармацевтическое решение проблемы коронавируса – будь то вакцина или лекарство.
Если ограничения будут сняты раньше времени и здоровое население вернется на работу, а уязвимая категория граждан останется дома, произойдет большой скачок летальных исходов из-за COVID-19, считает эпидемиолог.
«Даже если добиться защиты 80% уязвимого населения и снижения на 80% случаев заражения в этой группе, мы по-прежнему прогнозируем, что число смертельных случаев будет выше 100 тысяч в этом году», — сказал он изданию UnHerd.
При этом Фергюсон отметил, что в отношении ограничительных мер властям Британии необходимо выработать определенную стратегию, а также добиться сокращения числа новых заболеваний до того уровня, с которым способна справиться национальная система здравоохранения (NHS).
Общее число скончавшихся от коронавируса в Великобритании составляет 20 732, количество заболевших — 152 840.(РИА Новости)