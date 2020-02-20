Эмма Николсон: «С нетерпением ожидаю моего визита в Баку»

В этом году Великобритания и Азербайджан планируют провести диалог по внешней политике на уровне министров.

Об этом в интервью Report заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

«С нетерпением ожидаю моего визита в Баку в конце февраля, когда буду представлять премьер-министра на заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору. Позже в этом году мы также  планируем провести диалог по внешней политике на уровне министров — у нас есть важная двусторонняя повестка для обсуждения, включая торговую политику, а также региональные вопросы», — заявила Э.Николсон.

| 2020-02-20T19:19:24+00:00 20 февраля 2020, 20:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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