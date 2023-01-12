«Мечты сбываются! У нас огромные музыкальные планы на 2023 год, и я сейчас в студии записываю новый международный альбом с продюсером, 16-кратным обладателем «Грэмми» Дэвидом Фостером», — народный артист Азербайджана EMIN порадовал поклонников новостью, опубликовав пост и фотографии из студии в своем Instagram аккаунте, передает #.

Также артист сообщил о том, что Фостер сделал ему замечательный сюрприз, позвонив суперзвезде Майклу Бубле, чтобы тот пожелал им удачи с новым альбомом.

Трудно переоценить роль Фостера в мировой музыке. Он является автором суперзитов для Уитни Хьюстон, Селин Дион, Мэрайи Кэри, Мадонны, Тони Брекстон и др, работал с кинокомпанией Warner Brothers, а с Ларой Фабиан и симфоническим оркестром Ванкувера записал английскую и французскую версии гимна Канады. Введен в Зал славы сочинителей и голливудскую «Аллею славы», где его именная звезда расположена рядом с The Beatles.

EMIN соприкасался с творчеством великого хитмейкера дважды. В 2016 году на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге сстоялся эксклюзивный концерт народного артиста Азербайджана для американского телеканала PBS, где специальным гостем как раз и стал Дэвид Фостер. Концерт собрал 50-тысячную аудиторию, и его показали более чем в 150 городах США.

Год спустя с полным аншлагом в Нью-Йорке, в «Линкольн Центре» EMIN дал концерт с участием легендарных музыкантов Дэвида Фостера, Найла Роджерса и Криса Ботти.

Тогда Фостер аккомпанировал нашему артисту на рояле во время исполнения композиций STILL, «Забыть тебя», Woman, и др.