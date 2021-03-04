EMIN устроил Pre-party ЖАРА Music Awards — ФОТО

В Москве состоялась pre — party ежегодной музыкальной премии ЖАРА Music Awards в новом итальянском ресторане Café Milano.

Как сообщили # в пресс — службе «ЖАРЫ», вечеринка по случаю предстоящего грандиозного шоу прошла в компании самых крутых звезд: Эмин Агаларов, Григорий Лепс, ARTIK & ASTI, Hammali & Navai, Нюша, Бахти, Брендон Стоун, Жасмин, Любовь Успенская, Юлия Барановская, Анита Цой и др.

ЖАРА Music Awards пройдет 4 апреля в Crocus City Hall.

«Это однозначно самое ожидаемое музыкальное событие года! Масштабное шоу откроет новую концертную эру после почти годового затишья», — подчеркивают организаторы.

Зрителей ждут уникальная высокотехнологичная сцена, которую построят в Crocus City Hall впервые, свежие концертные номера от артистов, неожиданные премьеры и море сюрпризов. Ведущими станут Ксения Собчак и Константин Богомолов.