EMIN получил платиновые диски за свои песни

Вчера в офисе музыкального лейбла ZHARA MUSIC прошло торжественное вручение платиновых дисков самых успешных треков EMIN’а.

Как сообщает #, заветных наград удостоилось более 8 треков, среди которых и самые последние новинки этого года, дуэтные композиции «Камин» feat. Jony, «Ну почему?» feat. NammAli & Navai, а также сольные песни «Девочка Моя», «Нежная» и другие.

Напомним, что статус «платиновый» трек получает при более 100 000 продаж и скачиваний на музыкальных площадках. Стоит отметить, что дуэт «Камин» за столь короткий срок стал мультиплатиновым. Еще песни, которые были отмечены наградами:

«Мой Азербайджан», «Я лучше всех живу», «Я не могу сказать» feat. Ани Лорак и «Сбежим в Баку».

EMIN обещал в ближайшем будущем выпустить свой новый сингл и порадовать поклонников музыкальными сюрпризами.