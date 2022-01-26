Британский певец Элтон Джон сообщил во вторник, что заразился ковидом, из-за чего был вынужден перенести ряд концертов в США.

Как передает ТАСС, об этом музыкант написал на своей странице в Instagram

«Я заразился ковидом и потому должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе, — написал Джон. — Перенос шоу всегда доставляет большое разочарование, я извиняюсь перед теми, кому был причинен дискомфорт, но я хочу сберечь себя и свою команду».

При этом 74-летний Элтон Джон уточнил, что легко переносит заболевание благодаря вакцинации. «К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», — указал он.