Элтон Джон обвинил Ватикан в лицемерии

Британский певец Элтон Джон обвинил Ватикан в лицемерии после того, как Конгрегация доктрины веры (CDF) напомнила о греховности гей-браков, передает Lenta.ru.

Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артиста удивила позиция католической церкви. “Как Ватикан может отказываться благословлять однополые браки, называя их греховными, но при этом с радостью получать прибыль от вложений миллионов в «Рокетмен» — фильм, в котором рассказывается о моем счастливом браке с Дэвидом Фернишем? Это верх лицемерия”, — написал исполнитель.