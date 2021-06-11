Королева Великобритании Елизавета II встретила лидеров Группы семи (G7) в пятницу на официальном приеме, организованном в ботаническом саду «Эден» в графстве Корнуолл, передает ТАСС.

Главы государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии прибыли в «Эден» после первой рабочей сессии G7, которая прошла в городке Карбис-Бэй, в 70 км от места встречи с монархом. Участники «семерки» вместе с представителями ЕС — главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен — успели обсудить вопросы, посвященные восстановлению мира после пандемии коронавируса и образованию в бедных странах.

В приеме помимо 95-летнего монарха приняли участие ее сын принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт. Внук королевы и его жена принимают участие в подобном саммите впервые. Королева появилась в светлом платье с цветочным узором. Ни Елизавета II, ни остальные члены британской монаршей семьи не надели маски. Ранее все они привились от коронавируса.