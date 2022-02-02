Испанская газета El Pais утверждает, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Согласно приведенным документам, США и НАТО не готовы подписывать с Россией двусторонний договор о безопасности в Европе, а также не поддерживают требование о нерасширении альянса. В то время как Москва заявляла, что вступление Украины и Грузии в организацию повлияет на ее безопасность.

Кроме того, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс предложили российской стороне провести переговоры по соглашениям о разоружении и «мерам укрепления доверия».

Также американские власти готовы обсудить «интерпретацию» принципа неделимости безопасности, утвержденный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

И США, и НАТО призывают Россию к деэскалации ситуации с Украиной и отводу российских войск от украинских границ.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.