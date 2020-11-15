Экзитпол: Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 55%

Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента Молдавии с 55% голосов, у президента Игоря Додона — 45%.

Как передает ТАСС, таковы данные экзитпола, который провела на выходе с участков консалтинговая компания «Интеллектгрупп».

«По данным проведенного нами опроса, Санду набрала 55% голосов. У президента Додона — 45%», — сообщил ТАСС глава кампании Ян Лесневский.

Он уточнил, что опросы проводились на участках внутри страны и не учитывают голосование молдавских мигрантов за рубежом, за счет которых в первом туре Санду обошла Додона. Опрос также не включает голоса жителей непризнанного Приднестровья.

| 2020-11-15T23:33:44+04:00 15 ноября 2020, 23:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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