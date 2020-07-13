Экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ отложено на неопределенный срок

Экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ, которое должно было состояться по инициативе генерального секретаря организации Станислава Зася, отложено на неопределенное время.
Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
По его словам, заседание отложено по причине проведения консультаций между сторонами, а также должно быть уточнено, в каком формате должно состояться обсуждение.
В.Зайнетдинов отказался сказать, по чьей инициативе отложено заседание.
Напомним, членами ОДКБ являются Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.