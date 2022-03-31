Военный конфликт России с Украиной сказался и, вероятно, продолжит сказываться на некоторых отраслях нашей экономики. В довольно сложном положении сейчас оказались наши аграрии, для которых северный сосед – основной рынок сбыта. Некоторые фермеры уже сейчас сталкиваются со сложностями – на складах портится продукция, упали объемы продаж. Другие задумываются о будущем экспорта своей продукции, которое в нынешней ситуации весьма неопределенно. К последним относятся, в частности, производители граната.

Эта сельхозкультура одна из основных статей сельскохозяйственного экспорта, позволяющая неплохо заработать. Больше всего гранатовых садов разбито в Гейчайском, Кюрдамирском, Агсуинском, Уджарском, Сабирабадском и Саатлинском районах. В декабре прошлого года соответствующим постановлением Кабмина количество страхуемых сельскохозяйственных культур увеличено с 14 до 41. Наряду с другими фруктами в обновленный список был внесен и гранат. Аграрно-страховые взносы на гранатовые сады зависят от региона, в котором находится сад, уровня урожайности и цены продукта. В разных регионах страны страховые тарифы варьируются от 1,62% до 3,08%.

Большую часть этих фруктов мы экспортируем в Россию (около 80%), остальное в Беларусь, Украину, Казахстан, Туркменистан. Около 20 тонн граната мы экспортировали в прошлом году в Германию. Но в России уровень покупательной способности значительно упал, да и Беларусь из-за санкций сталкивается с многочисленными сложностями. Ситуация в Украине, если она не изменится к лучшему, вообще ставит под сомнение возможность экспорта туда граната.

Сбор урожая граната приходится на осень, а экспортировать его начинают с конца сентября до конца года. На сегодняшний день фермеры проводят агротехнические мероприятия. Неизвестно, как будут обстоять дела осенью, но экспортеры этого фрукта уже обеспокоены происходящим. Вопрос, что делать, если ситуация в основных странах -импортерах к этому времени не улучшится? Ранее председатель правления Общественного объединения «Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров граната» Фархад Гарашов заявил СМИ о том, что снижение покупательной способности в России окажет негативное влияние на экспорт граната из нашей страны. Он также подчеркнул, что выращивание граната высокозатратно.

Экономист Асиман Гулиев, комментируя ситуацию для #, отметил, что она действительно очень непростая.

«Сложно предсказать, что произойдет до осени, но инфляция и экономическая нестабильность в основных странах-импортерах скажется на гранатовом секторе нашей страны. Думаю, что на внутреннем рынке стоимость гранатов будет умеренной, а предприниматели будут искать разные варианты сбыта этого продукта. Один из вариантов – направлять больше граната на изготовление гранатового вина. Можно рассмотреть варианты экспорта граната в ряд других стран Восточной Европы. Бизнес-структуры сейчас наверняка изучают все возможные варианты», – поделился он.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что все зависит от того, каким будет урожай граната в нашей стране в этом году. Многое определят погодные условия и тут сложно что-то прогнозировать.

«Украинский рынок пока вероятно потерян. На российский рынок такая продукция продолжит поступать. Я не устаю говорить о необходимости глубокой переработки, это снижает риски. Гранаты могут храниться довольно долго при надлежащих условиях, но не так долго, как продукция из них. И делать надо не только гранатовый сок прямого отжима, но и концентрат гранатового сока. Его легко хранить, перевозить. Мы ведь часто применяем сухое молоко, это очень удобно, почему бы не пойти по тому же пути? Гранатовым косточкам, – говорит эксперт, – также можно и нужно найти применение в промышленности. Почему-то у нас не хотят думать над тем, чтобы искать разные пути, чтобы получить прибыль даже из отходов. Многие стремятся побыстрее продать и побыстрее получить доход, но нужно ведь еще и создавать дополнительную добавленную стоимость».