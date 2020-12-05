Экспорт оружия США вырос в 2020 году

Объемы экспорта американских вооружений и военной техники увеличились в 2020 финансовом году на 2,8% и достигли показателя в 175,08 млрд долларов США.

Как передает ТАСС,такие данные обнародовал в пятницу Госдепартамент.

Согласно изложенным им сведениям, поставки оружия за рубеж по межправительственным соглашениям составили 54 млрд долларов США (против 51 млрд долларов США в 2019 финансовом году). Крупнейшими клиентами США стали Япония, Марокко, Израиль, Сингапур, Египет, Франция, Индонезия.

При этом прямые коммерческие поставки оружия были равны в 2020 финансовом году, закончившемся 30 сентября, 124,3 млрддолларов США. В 2019 финансовом году они были зафиксированы на уровне 114,7 млрддолларов США. Таким образом, речь идет о росте в размере 8,4%. По этой статье продаж основными клиентами компаний военно-промышленного комплекса США стали их партнеры в Австралии, Италии, Канаде, Японии и ряде других стран.

Отметим, что общий объем экспорта оружия и военной техники США в 2019 финансовом году составлял 170,09 млрд долларов США, отметило американское внешнеполитическое ведомство.