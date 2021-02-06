Эксперты ВОЗ представят первые выводы о появлении COVID в Ухане 10 февраля

Эксперт ВОЗ Питер Дасзак рассказал Asspiated Press, что власти КНР предоставили группе полный доступ ко всем объектам, изучение которых было необходимо для выяснения происхождения коронавируса.

Специалисты ближайшие дни будут анализировать полученные данные и консультироваться с китайскими коллегами. Предварительные выводы будут представлены на брифинге, который состоится 10 февраля, после чего группа экспертов покинет Китай. При этом Дасзак подчеркнул, что установить точный источник происхождения вируса, вероятно, удастся через годы.

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань, чтобы установить причины появления новой коронавирусной инфекции в середине января. После прибытия они в течение двух недель находились на карантине и начали свою работу 28 января.

Ранее сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения посетили Уханьский институт вирусологии.

Позже эксперт ВОЗ рассказал, что группа посетила местный рынок морепродуктов. По его словам, «рынок весьма далёк от совершенства», гипотетически, «там все условия для распространения вируса есть». Также эксперты побывали в больницах, где лечили первых заболевших COVID (aif.ru)