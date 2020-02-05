Эксперты назвали Android-приложения, которые лучше удалить

Более двух десятков Android-приложений от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet оказали вредоносными, сообщает портал VPNpro.
Специалисты выяснили, что 24 популярные мобильные программы запрашивают слишком много разрешений на доступ к системе, подвергая риску личные данные пользователей. В частности, приложения пытаются получить возможность снимать фото и видео, записывать звук и делать звонки.
В качестве примера эксперты привели приложение Candy Selfie Camera, требующее доступ к данным о местоположении устройства, его состоянию и хранилищам файлов. Программа-диктофон Sound Recorder зачем-то требует доступа к камере.
| 2020-02-05T21:39:32+00:00 5 февраля 2020, 23:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss