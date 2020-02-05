Эксперты назвали Android-приложения, которые лучше удалить

Более двух десятков Android-приложений от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet оказали вредоносными, сообщает портал VPNpro.
Специалисты выяснили, что 24 популярные мобильные программы запрашивают слишком много разрешений на доступ к системе, подвергая риску личные данные пользователей. В частности, приложения пытаются получить возможность снимать фото и видео, записывать звук и делать звонки.
В качестве примера эксперты привели приложение Candy Selfie Camera, требующее доступ к данным о местоположении устройства, его состоянию и хранилищам файлов. Программа-диктофон Sound Recorder зачем-то требует доступа к камере.