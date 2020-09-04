Экспертов МАГАТЭ допустили на один из иранских ядерных объектов

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели инспекцию одного из двух иранских объектов, где, как оно подозревало, хранился незаявленный ядерный материал. Об этом со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило в пятницу агентство Reuters.

Согласно его данным, по состоянию на 25 августа запасы обогащенного урана страны достигли 2 105,4 кг, в то время как разрешенный в соответствии с ядерной сделкой 2015 года лимит составляет 202,8 кг или 300 кг фторида урана (UF6).

На прошлой неделе МАГАТЭ в совместном заявлении с властями Ирана проинформировало, что Тегеран предоставит организации доступ к двум своим объектам для проведения инспекций. (ТАСС)