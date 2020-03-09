Эксперт предсказал сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия COVID-19 пойдет на спад после лета 2020 года. С таким предположением выступил глава спецкомиссии по борьбе с эпидемией госкомитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань, передает ТАСС.

По прогнозам эксперта, эпидемия коронавируса сохранится в странах мира минимум до июня. Он считает, что к этому времени меры контроля вируса будут направлены от предотвращения вывоза к пресечению привозных случаев.

«Эпидемии в странах мира… продлится по меньшей мере до июня, — подчеркнул Чжун Наньшань.

По последним данным, общее число зараженных вирусом превысило 109 тысяч человек. Погибли уже 3 820 человек, а выздоровели свыше 61 тысячи пациентов.