Первому президенту Украины, главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце, пишет портал «Страна.ua», ссылаясь на источник в окружении политика.

Как сообщается, бывший глава государства перенес операцию на сердце в одной из киевских клиник. Источник рассказал, что в данный момент 87-летний Кравчук находится в больничной палате и восстанавливается после операции.

По его словам, врачи сказали, что политик чувствует себя хорошо, так как «операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем».

Информацию об операции изданию подтвердил советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Операция была сегодня. Но все подробности — это личное дело Леонида Макаровича и его семьи», — сказал он.