Молдавская антикоррупционная прокуратура выдвинула обвинения против экс-президента Игоря Додона. Политик проходит по четырем уголовным статьям, включая госизмену и коррупцию. Сегодня, прокуроры обратятся в суд с ходатайством об аресте обвиняемого на 30 суток.

Ранее Додона задержали на 72 часа. Перед этим у него прошёл обыск.

Додон считает своё преследование политически мотивированным.

Следствие считает, что Додон получил взятку от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Поводом стали видеозаписи, сделанные в 2019 году. На видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк пытался передать Игорю Додону, в то время действующему президенту, черный пакет. Додон к нему не прикасался, но сказал «опять вы с кульком» и попросил передать некоему «Косте». На видео Додон и Плахотнюк также обсуждают создание в парламенте коалиции, которая бы обладала конституционным большинством.

Плахотнюк считался «серым кардиналом» молдавской политики, возглавляемая им Демократическая партия была одна из ведущих политических сил. Несколько лет назад он был вынужден покинуть страну после возбуждения против него уголовного дела, а его сторонники потеряли влияние. Тогда, как сообщалось, в борьбе с Плахотнюком прозападная оппозиция была заодно со сторонниками Додона.

В России Плахотнюк проходит по нескольким уголовным делам о преступной деятельности. Москва объявила его в международный розыск.

Додон считается пророссийским политиком, в бытность президентом он неоднократно посещал Москву, присутствовал и на параде Победы на Красной площади. (svoboda.org)