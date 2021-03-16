Экс-президент Ирана обвинил Китай в геноциде уйгуров

Пекин осуществляет геноцид в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а власти Тегерана хранят молчание по этой ситуации. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, говорится в сообщении экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, размещенном в соцсетях.

Бывший президент Ирана обвинил Китай в геноциде в отношении тюрок-уйгуров, а Иран — в безмолвии по этой ситуации.

«Сейчас в самом сердце Азии, Уйгурском регионе, ради власти совершается геноцид. В отношении женщин и детей совершаются всевозможные злодеяния с целью истребить их. Стыдно даже говорить об этом. Они думают, что останутся в этом мире навсегда и не будут привлечены к ответственности», — отметил экс-президент Ирана.