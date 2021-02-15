Экс-премьер Ливии перенес операцию в Риме

Экс-премьеру Ливии Файезу ас-Сарраджу сделали операцию в Риме, политик проходит лечение в одной из больниц итальянской столицы. Об этом сообщает итальянское информагентство Nova со ссылкой на власти Ливии.

Политик находится в Италии уже несколько дней.

Перед вылетом в Рим Ас-Саррадж передал полномочия вице-премьеру Ахмеду Муайтику.

В соответствующем документе не оговорен срок окончания полномочий Муайтика.

Однако отмечается, что Ас-Саррадж задержаться в Риме на длительный срок.

Примечательно, что передача Ас-Сарраджем своих полномочий Муайтику и вылет в Рим на лечение последовали за голосованием Форума политического диалога Ливии, по итогам которого был определен состав временной администрации, которая поведет страну к декабрьским выборам. (Агентство Анадолу)