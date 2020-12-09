Экс-глава ИВ Джалилабадского района доставлен в суд

Экс-глава Исполнительной власти Джалилабадского района Намиг Зейналов доставлен в суд.

Как сообщает АПА, на процессе в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева будет рассматриваться вопрос избрания в отношении Н.Зейналова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Н.Зейналов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 179.2.2 (Присвоение или растрата, неоднократно), 179.2.3 (Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения;), 179.2.4 (Присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (Получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (Получение взятки, неоднократно), 313 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Н.Зейналов был задержан в ходе спецоперации, проведенной в здании исполнительной власти Джалилабадского района.

Распоряжением президента Ильхама Алиева Н.Зейналов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Джалилабадского района.