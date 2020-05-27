Экс-глава Чувашии просит суд признать незаконным свое увольнение

Верховный суд РФ (ВС РФ) признал требования Михаила Игнатьева, уволенного в январе с поста губернатора Чувашии, о дополнительных соцгарантиях неподсудными и вернул эту часть иска заявителю. Часть иска, содержащая требования по восстановлению Игнатьева в должности губернатора, была направлена судом представителям административного ответчика — президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает в среду, 27 мая, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

В середине января Игнатьев, говоря о заказных материалах в прессе, заявил, что журналистов и блогеров «надо мочить». Спустя несколько дней после этого, в конце января, в соцсетях появилась видеозапись, на которой Игнатьев вручает сотрудникам МЧС ключи от новых служебных машин и заставляет при этом одного из офицеров несколько раз подпрыгнуть, чтобы дотянуться до них.

Глава МЧС Евгений Зиничев назвал тогда такое поведение губернатора недопустимым. В результате Игнатьева сначала исключили из партии «Единая Россия», а потом Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия».

Иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину был подан 20 мая. Заявитель просил Верховный суд РФ признать незаконным указ президента о прекращении его полномочий и отрешения его от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. Кроме того, Игнатьев просил обязать президента РФ установить факт частичной потери его трудоспособности в период осуществления им полномочий главы Чувашской республики и установить его право на дополнительные социальные и иные гарантии, предусмотренные нормативными правовыми актами.

В части установления трудоспособности и предоставления соцгарантий суд признал требования неподсудными и не будет их рассматривать, сообщает «Интерфакс».