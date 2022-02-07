Многие из крупнейших промышленных гигантов мира не выполняют взятых на себя обязательств по перестройке производства на нулевые выбросы парниковых газов. Об этом говорится в отчете, подготовленном организацией New Climate Institute.

Среди компаний, фигурирующих в списке — Google, Amazon, Ikea, Apple and Nestle. Анализ деятельности 25 ведущих компаний показал, что в лучшем случае они готовы сократить выбросы на 23% к 2030 году, что далеко от выполнения призывов ученых о снижении выбросов в два раза для ограничения роста температуры атмосферы полутора градусами.

«От многих компаний я ожидал большего, учитывая их весьма положительное восприятие, таких, как Ikea, Unilever и Nestlé», — заявил Guardian Томас Дей, соавтор исследования.

В отчете говорится, например, что вопреки собственным обещаниям снизить наполовину выбросы к 2030 году компания Nestle сможет снизить их лишь на 18%. Представители некоторых компаний уже успели ответить журналистам, что не согласны с выводами исследования. «Мы приветствуем внимание к нашим усилиям и обязательствам в области изменения климата. Однако отчету New Climate Institute не достает понимания наших подходов и он содержит много неточностей», — заявили BBC в компании Nestle. (Газета.ру)