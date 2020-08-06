Экологи ФРГ подали иск против «Севпотока — 2»

Оператор экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению и рассмотрению иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe, оспаривающий разрешение на ввод СП-2 в эксплуатацию. Об этом сообщает «Рамблер».

По словам немецких экологов, работа СП-2 может привести к неконтролируемым утечкам метана в Балтийское море.

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала в высший административный суд земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде заявление с просьбой запретить ввод в эксплуатацию экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2».

Экологи заявили, что Горное ведомство города Штральзунд должно отозвать разрешение и пересмотреть свое решение, поскольку, по их словам, работа СП-2 может привести к неконтролируемым утечкам метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа.

В ответ на это оператор проекта Nord Stream 2 AG указал, что принял к сведению и рассмотрению иск DUH.