Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.

Как передает РИА Новости, после завершения выравнивания давления командир МКС Крис Кэссиди открыл люк шлюзового отсека. После этого открылся люк корабля, и астронавты Даг Херли и Боб Бенкен перешли на МКС.

Помимо Кэссиди, прибывших встречали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

На церемонии приветствия астронавты признались, что им удалось поспать в первую ночь на корабле. Бенкен рассказал, что заснуть на корабле всегда непросто, однако Crew Dragon очень плавный и обеспечивает хорошую вентиляцию, так что проблем не возникло.

Астронавты пробудут на МКС около трех-четырех месяцев. При этом дату их возвращения на Землю еще не определили.

Корабль стартовал накануне с космодрома на мысе Канаверал. Это первый в истории пилотируемый полет, совершенный частной компанией.

Запуск Crew Dragon также стал первым за последние девять лет, когда США самостоятельно отправили астронавтов в космос: в 2011 году из эксплуатации вывели транспортники программы Space Shuttle. После этого к МКС летали исключительно на российских «Союзах».

Ранее космический корабль «Crew Dragon» с двумя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Аппарат доставил на МКС астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена. После 19-часового полета «Crew Dragon» в 10:16 приземлился на посадочную площадку МКС.