Эйюб Кулиев обсудит с коллегами безопасные спектакли и репетиции 

25 марта состоится онлайн заседание участников международной ассоциации «Опера Европа», где будет обсуждаться «Нынешняя ситуация, связанная с выпуском новых премьерных спектаклей в 2021 году и организации рабочего процесса (безопасные спектакли и репетиции) в оперных театрах мира в свете последних ограничений пандемии». 
 
В форуме Азербайджан будет представлять главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсовдоцент Бакинской музыкальной академии Эйюб Кулиев. 
 
Как сообщает #, в форуме также участвуют художественные руководители и директора по кастингу оперных театров из 43 стран мира.
 
Следующие встречи в рамках форума «Опера Европа» состоятся 26 марта (EducationForum meeting), 31 марта (Technical/Production), 16 апреля (Chorus Management) и 21 апреля (Humanresources). Нужно отметить, что 4 марта в ходе обсуждений программы Международного дня оперы (25 октября)   дирижер Эйюб Кулиев предложил проведение международного оперного гала-концерта с участием лучших оперных певцов— солистов ведущих театров региона (Баку, Стамбул, Анкара, Тбилиси, Астана Опера, АлматыТашкент, Оман, Катар и Дубай). Идея вызвала большой интерес и была одобрена Президентом Ассоциации «Опера Европа» Николасом Кейном.
| 2021-03-12T13:51:59+04:00 12 марта 2021, 15:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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