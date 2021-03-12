Эйюб Кулиев обсудит с коллегами безопасные спектакли и репетиции

25 марта состоится онлайн заседание участников международной ассоциации «Опера Европа» , где будет обсуждаться «Н ынешняя ситу ация , связанная с выпуском новых премьерных спектаклей в 2021 году и организации рабочего процесса (безопасные с пектакли и репетиции ) в оперных театрах мира в свете последних ограничений пандемии» .

В форуме Азербайджан будет представлять главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академи ческого театра оперы и балета, З аслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов , доцент Баки н с кой музыкальной академии Эйюб Кулиев.

Как сообщает #, в форуме также участвуют художественные руководители и директора по кастингу оперных театров из 43 стран мира.