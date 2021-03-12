Эйюб Кулиев обсудит с коллегами безопасные спектакли и репетиции 

25 марта состоится онлайн заседание участников международной ассоциации «Опера Европа», где будет обсуждаться «Нынешняя ситуация, связанная с выпуском новых премьерных спектаклей в 2021 году и организации рабочего процесса (безопасные спектакли и репетиции) в оперных театрах мира в свете последних ограничений пандемии».
В форуме Азербайджан будет представлять главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, доцент Бакинской музыкальной академии Эйюб Кулиев.
Как сообщает #, в форуме также участвуют художественные руководители и директора по кастингу оперных театров из 43 стран мира.
Следующие встречи в рамках форума «Опера Европа» состоятся 26 марта (EducationForum meeting), 31 марта (Technical/Production), 16 апреля (Chorus Management) и 21 апреля (Humanresources). Нужно отметить, что 4 марта в ходе обсуждений программы Международного дня оперы (25 октября) дирижер Эйюб Кулиев предложил проведение международного оперного гала-концерта с участием лучших оперных певцов— солистов ведущих театров региона (Баку, Стамбул, Анкара, Тбилиси, Астана Опера, Алматы, Ташкент, Оман, Катар и Дубай). Идея вызвала большой интерес и была одобрена Президентом Ассоциации «Опера Европа» Николасом Кейном.